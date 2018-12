Spugne fritte e polpette avvelenate: volantino shock alla Foce

Alcuni volantini shock sono apparsi negli ultimi giorni nel quartiere della Foce, con alcuni anonimi che hanno minacciato di lasciare polpette avvelenate e spugne fritte per spaventare i padroni dei cani della zona che, sempre secondo gli autori dei volantini, non si preoccuperebbero di raccogliere le deiezioni degli animali. I volantini hanno ovviamente fatto il giro del quartiere e dei social scatenando il dibattito e l'indignazione.

In quello fotografato in via Teodosia si legge infatti: «Visto che evidentemente è inutiile chiedervi di raccogliere gli escrementi dei vostri animali, visto che è inutile sperare che non li lasciate urinare nei nostri portoni o che vi dotiate di bottigliette d'acqua per pulire, visto che le buone maniere con voi incivili non sono servite a nulla e visto che i vigili non vi multano o non vi beccano proveremo soluzioni alternative. Nei prossimi giorni lasceremo esche per animali come polpette avvelenate e spugne fritte per vedere se con le maniere "forti" sarete più civili».