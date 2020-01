Sale sul tetto e minaccia di buttarsi, salvata da un giovane carabiniere

Una lunga trattativa, quasi un'ora di conversazione a cuore aperto sull'orlo del baratro, con un giovane carabiniere che le ha provate tutte pur di convincere la donna che aveva davanti a lasciare il cornicione su cui era salita e a tornare al sicuro sul terrazzo. Riuscendoci, alla fine, e scambiando con lei un lungo abbraccio liberatorio.

Tutto è successo domenica mattina in via Lorenzo Pareto, alla Foce: una chiamata al 112 segnalava la presenza di una donna sul cornicione di un palazzo, all'ultimo piano, senza però specificare il civico. Sul posto sono state quindi inviate diverse pattuglie dei carabinieri insieme con i vigili del fuoco, che alla fine sono riusciti a individuare il palazzo, avvistando effettivamente una donna in piedi sul cornicione, pericolosamente vicina al bordo a un'altezza vertiginosa.

I pompieri hanno subito gonfiato il materasso per attutire un'eventuale caduta, mentre alcuni carabinieri sono entrati nel palazzo in cerca dell'appartamento della donna. Arrivati nell'abitazione si sono resi conto che la porta del terrazzo era chiusa, e che per raggiungerla avrebbero dovuto a loro volta passare lungo il cornicione e scavalcare un divisorio.

Si sono quindi arrampicati, e una volta arrivati vicino alla donna, in stato confusionale e apparentemente decisa a lanciarsi da un momento all'altro, un giovane militare ha deciso di provare il tutto per tutto: ha iniziato a parlarle, una conversazione lunga in cui ha delicatamente provato a convincerla a tornare al sicuro. La donna ha più volte cambiato idea nel corso della lunga trattativa, ma alla fine si è convinta. E una volta tornata sul terrazzo, ha abbracciato forte quel carabiniere che non si è dato per vinto, ed è rimasto con lei sino a quando non è riuscito a portarla al sicuro.