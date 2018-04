Accampamenti abusivi: sgombero alla Foce e fari puntati sulla Fiumara

Continua la lotta al degrado della giunta Bucci. Ieri mattina, martedì 10 aprile 2018, polizia municipale e tecnici di Ge.Am hanno sgomberato una porzione di terreno nei pressi della Fiera di Genova alla Foce dove da qualche giorno era sorta una piccola baraccopoli con condizioni igieniche insostenibili. Il terreno è di proprietà demaniale, ma grazie alla collaborazione tra capitaneria di porto, polizia municipale e giudiziaria la situazione è stata sbloccata in poco tempo. Al momento dell'intervento non c'erano persone dentro alle baracche.

Insediamenti abusivi a Bolzaneto e Sampierdarena

Nel corso del pomeriggio, invece, in consiglio comunale si è parlato di insediamenti nomadi abusivi nella zona della Fiumara e nei pressi del nuovo mercato di Bolzaneto. A sollevare la questione Maurizio Amorfini della Lega che ha segnalato la presenza di campi Rom. Per la giunta ha risposto l'assessore alla sicurezza Stefano Garassino: «Nel distretto non sono presenti campi nomadi stanziali e organizzati ma solo alcuni insediamenti di persone di etnia romena, vicini alla Fiumara. Ci siamo coordinati con la polizia municipale di Cornigliano per uno sgombero nel

prossimo futuro».