Scippano due amiche fuori dal ristorante: 65enne in ospedale col braccio rotto

Si sono conclusi nel peggiore dei modi i festeggiamenti per l’8 marzo di due amiche che nella serata di giovedì sono uscite a cena e, una volta fuori dal ristorante, sono finite nelle mire di due scippatori che per fuggire con la borsa hanno rotto il braccio a una di loro.

Alla fine, però, è stata proprio una donna ad aiutare la polizia a fermarli: le due amiche si trovavano in piazza Savonarola quando, poco dopo le 21, sono state avvicinate da due uomini che hanno strappato la borsa dal braccio di una di loro, facendo malamente cadere entrambe e strattonando sino a quando non sono riusciti a scappare. La scena è stata notata da una donna che in quel momento stava passando in zona con il suo furgone, e ha visto due uomini correre verso piazza Paolo da Novi fermandosi davanti a un cassonetto: immediata la chiamata al 112, che nel frattempo aveva già ricevuto la segnalazione delle due amiche scippate.

Nel giro di pochi minuti sul posto è intervenuta una volante, che grazie anche alle indicazioni della “vedetta”, che non ha mai perso di vista i due uomini annotandosi il numero del bus su cui erano saliti dopo essersi disfatti della borsa. I poliziotti hanno quindi fermato il mezzo e individuati gli scippatori, trovando addosso a uno di loro un cellulare che è stato poi riconosciuto dalla vittima. I due, un 20enne un 30enne di origini marocchine, son stati arrestati per rapina e lesioni e trasferiti a Marassi.

La donna scippata, 65 anni, è stata accompagnata all’ospedale, dove i medici le hanno ingessato il braccio: prognosi di 30 giorni per la frattura dell’omero.