Cronaca Foce / Via Carlo Pisacane, 9/r

Foce, rapina tabaccheria con una pistola: caccia all'uomo

Il rapinatore è entrato in azione nella serata di sabato 30 dicembre in via Pisacane: dopo avere colpito il titolare alla testa con il calcio dell'arma, si è fatto consegnare l'incasso ed è fuggito