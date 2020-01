Si spoglia e si butta in mare alla Foce, 21enne salvata dalla Capitaneria di Porto

Una ragazza di 21 anni è stata salvata giovedì mattina dalla Capitaneria di porto dopo essersi buttata in mare alla Foce.

La giovane, stando a quanto riferito, è stata avvistata in piazzale Kennedy, dove si è spogliata completamente prima di tuffrsi nell'acqua gelida.

Ancora non sono chiare le motivazioni del gesto, anche se non pare si sia trattato di un tentativo di suicidio. La ragazza, in stato confusionale, è stata recuperata da una motovedetta dopo la richiesta di intervento da parte dei carabinieri, ed è stata poi affidata alle cure del personale del 118, che la aspettava a calata Marinetta. È stata quindi accompagnata all'ospedale Galliera per un controllo.