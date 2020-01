Foce, ladri-vandali in azione alla Barrili di piazza Palermo

Ladri in azione - per l’ennesima volta - alle elementari Barrili di piazza Palermo, alla Foce.

Lunedì mattina il personale della scuola, arrivato per l’apertura, ha scoperto che nel weekend di riposo qualcuno è entrato nell’istituto danneggiando i distributori automatici - e puntando all’incasso in monetine - e poi razziando le aule e gli uffici in cerca di oggetti di valore, arraffando computer e altri strumenti.

La scuola ha subito chiamato la polizia, e sul posto sono intervenute le volanti per un sopralluogo. Non è la prima volta che la scuola viene presa di mira da ladri o, in certi casi, da “semplici” vandali che più che al bottino, spesso misero, hanno puntato a fare qualche danno.