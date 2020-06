Incendio sul bus in corso Marconi, intervengono i vigili del fuoco

Un autobus della linea 31 ha preso fuoco venerdì mattina in corso Marconi.

L'incendio è partito dal catalizzatore, la parte terminale dei gas di scarico che si trova sul tetto del bus. L'autista ha subito fermato il mezzo e fatto scendere i passeggeri, poi ha chiamato i vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio.

Il bus, che si trovava all'incrocio con corso Italia e viaggiava in direzione centro città, non ha riportato danni e non ci sono stati feriti. Qualche rallentamento al traffico, risolto nel giro di poco tempo.