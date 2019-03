Paura alla Foce, incendio in una pizzeria

Un incendio è scoppiato venerdì mattina nella pizzeria 23 febbraio in via della Libertà, nel quartiere genovese della Foce.

L'allarme è scattato poco prima delel 10, e sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco per lo spegnimento e la messa in sicurezza. Il locale è stato evacuato in via precauzionale, e non risultano feriti, ma i danni sono ingenti, e la strada è stata chiusa dalla Municipale per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso.

Sul luogo dell'incendio è intervenuta anche la Scientifica della polizia: a causarlo, stando a quanto accertato, un guasto alla canna fumaria.