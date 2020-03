Foce, pub serve alcolici a minorenni: scatta la chiusura

Nuovamente sorpreso a vendere alcolici a minorenni, per il titolare dell'Happy Hour di via Casaregis, alla Foce, è scattato il provvedimento di chiusura per 7 giorni.

Il provvedimento di sospensione della licenza è stato adottato dal questore dopo che, in numerosi controlli, il gestore del bar è stato sorpreso a somministrare bevande alcoliche e superalcoliche a minori durante le serate della "movida". Già nel 2017 il locale era rimasto chiuso per 10 giorni dopo essere diventato teatro di una rissa tra giovanissimi, ubriachi proprio per avere bevuto alcol servito anche dopo l'orario consentito.

I controlli successivi hanno però mostrato lo stesso scenario - poco controllo sull'età dei clienti e alcolici serviti liberamente- e nel maggio dello scorso anno un ragazzino era stato sorpreso al tavolo mentre, sorseggiando una bevanda alcolica, si “girava” una sigaretta contenente cannabis, motivo per cui è stato sanzionato in via amministrativa.

Il questore Vincenzo Ciarambino ha quindi emesso il provvedimento, che è stato notificato mercoledì pomeriggio al titolare dai poliziotti del Commissariato Foce Sturla.