Tubo rotto, niente acqua alla Foce

Disagi e niente acqua nella zona della Foce mercoledì 27 marzo 2019 a causa della rottura di una tubatura in via Nizza.

Nella zona del guasto stanno lavorando i tecnici di Iren e l'acqua sta cominciando a tornare in alcune vie del quartiere a partire dalle ore 10.30. Sul posto anche Giorgio Viale, vice presidente del Municipio VIII Medio Levante che ha spiegato: «Con Iren si lavora alla riparazione delle condutture saltate stanotte, per questo motivo manca l'acqua in alcune zone della Foce».