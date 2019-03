Rapina in profumeria, vigilante coraggioso insegue il ladro

La Polizia ha arrestato un 26enne di origini egiziane per una rapina all'interno di un negozio di corso Torino.

Il giovane ladro si è impossessato di diversi profumi per il valore di circa 240 euro, ma è stato notato da un addetto alla vigilanza. A questo punto ha tentato la fuga colpendo ripetutamente il vigilante, il quale non si è dato per vinto e lo ha inseguito consentendo così alla volante intervenuta di bloccare il rapinatore mentre cercava di salire su di un autobus di linea.

Il 26enne è stato quindi arrestato e processato per direttissima nella mattinata di venerdì 29 marzo 2019.