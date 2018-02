Uno distrae la commessa e l'altro scappa con 700 euro di occhiali

Si sono presentati in un negozio di ottica in viale Brigate Bisagno e, mentre uno distraeva la commessa, l'altro ha rubato 5 paia di occhiali da sole per un valore di 700 euro, riuscendo a guadagnare la fuga. È successo ieri pomeriggio poco prima delle 18.

Il complice, rimasto all'interno del negozio e controllato dai poliziotti intervenuti sul posto, è stato trovato in possesso di un distaccatore di placche antitaccheggio in acciaio e denunciato per furto in concorso e per il possesso ingiustificato dello strumento.

Inoltre, a carico dell'uomo sono risultati due rintracci emessi dai tribunali di Roma e Venezia per l'esecuzione della carcerazione per un periodo complessivo di 8 mesi e 15 giorni per reati contro il patrimonio. Per il 52enne, di origini romene, si sono aperte le porte del carcere di Marassi.