Torna il circo alla Foce, animalisti in protesta: «Basta sfruttamento»

Torna il circo alla Foce, e le associazioni animaliste si preparano a scendere in strada per un nuova protesta legata allo sfruttamento degli animali negli spettacoli.

Gli animalisti genovesi hanno dato appuntamento per le 15.30 di venerdì 16 marzo in piazza Rossetti, poco distante dai tendoni e dalle gabbie, per il primo si una serie di presidi che proseguiranno ogni sabato e domenica sino a lunedì 2 aprile.

«Sono schiavi, sono sfruttati, sono soli: le istituzioni proteggono i circensi e zittiscono chi difende le vittime di questo crudele, anacronistico, vergognoso e diseducativo spettacolo - scrivono gli organizzatori del presidio - Anche quest'anno ci viene impedito di usare qualsiasi forma di amplificazione: loro hanno bisogno di ognuno di noi e di ognuno di voi. Non lasciamoli soli».