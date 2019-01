Cronaca Foce / Viale delle Brigate Partigiane

Foce, cade in strada e batte la testa: pensionato grave al San Martino

L'uomo, 70 anni, stava camminando quando con tutta probabilità è inciampato finendo per terra. A soccorrerlo i mezzi del 118, che lo hanno portato in ospedale in codice rosso