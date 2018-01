Ancora niente acqua potabile per tre scuole di Foce e Albaro

Restano senz’acqua le scuole di Albaro e Foce in cui ormai da settimane studenti e personale sono costretti a consumare il cibo preparato fuori dalle mense e a utilizzare bottiglie d’acqua non solo per bere, ma anche per lavarsi le mani.

Anche se le analisi di Iren non hanno evidenziato alcuna criticità (come confermato dal Municipio Medio Levante, sollecitato da alcuni consiglieri Pd a chiedere spiegazioni all’azienda), si attendono ancora i risultati dei test richiesti dallo stesso Municipio, effettuati direttamente negli istituti: il termine è fissato per la prima settimana di febbraio.

Iren, come ha reso noto nei gironi scorsi ad alcuni consiglieri Pd del Medio Levante, ha infatti testato soltanto l’acqua alla bocchetta, e non sull’impianto interno fuori competenza: «Le analisi effettuate sui campioni di acqua di rete prelevati non hanno evidenziato alcuna criticità sulla rete pubblica di distribuzione, ha sottolineato l’azienda».

A oggi le scuole interessate dallo “stop” all’acqua potabile sono le materne Foce e Borgo Pila e l’elementare Barrili, rispettivamente in corso Torino, via Rivale e piazza Palermo. Per gli alunni i pasti, nelle ultime settimane, sono stati tutti veicolati a causa dell’impossibilità di prepararli all’interno delle scuole a causa del veto sull’acqua.