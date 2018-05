Sgomberato accampamento sulla spiaggia di piazzale Kennedy

Questa mattina intervento congiunto della Polizia locale e della Capitaneria di porto sul litorale sottostante piazzale Kennedy alla Foce. Quattro persone sono state trovate accampate nel tratto sotto le biglietterie della Fiera del mare.

Essendo stranieri privi di documenti, tutti sono stati accompagnati presso la questura di Genova per l'identificazione. Il controllo ha accertato che tutti erano presenti illegalmente sul territorio dello stato e uno in particolare è soggetto alla misura cautelare dell'obbligo di firma in un comune della provincia di Bergamo.

Per tre degli stessi la questura emetterà decreto di espulsione, mentre la quarta persona è stata trattenuta al fine di verificare la sua posizione riguardo alla violazione dell'obbligo di firma in altro comune ed eventuali altre pendenze penali.