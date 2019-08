Flixbus con pneumatico tagliato, la polizia impedisce al pullman di proseguire

Provvidenziale controllo da parte della polizia su un pullman Flixbus partito da Ginevra e diretto a Genova. Gli agenti in servizio alla fermata torinese di Porta Susa hanno impedito all'autista di proseguire il viaggio a causa di un pneumatico tagliato, nonostante le proteste dell'uomo, che insisteva sul fatto che il danno fosse sulla parte esterna e quindi non pregiudicasse il buon funzionamento della ruota.

Il pullman è partito dalla città Svizzera alle 14.25 di domenica 25 agosto 2019. Dopo una sosta ad Aosta, è ripartito alle 17.55 alla volta di Torino. Qui il viaggio si è interrotto e i passeggeri diretti a Genova sono stati fatti salire sul pullman in partenza per Savona. Morale invece di arrivare a Genova alle 21.50 come da programma, sono giunti a destinazione alle 23.40, ovvero poco meno di due ore dopo.

Ma quello che ha indispettito più di tutto alcuni passeggeri è stato l'atteggiamento dell'autista, che ha intimato loro di cancellare le foto del pneumatico dai loro smartphone.

La replica di Flixbus Italia

La sicurezza dei passeggeri e del personale di bordo rappresenta per Flixbus la massima priorità. Eventuali infrazioni alle norme di sicurezza non sono da noi tollerate, e vengono pertanto severamente punite. Per questo motivo, abbiamo preso immediatamente contatto con l'azienda partner impiegata sulla tratta in questione per fare luce su quanto accaduto.