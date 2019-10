Skate Park Fiumara tra sporcizia e degrado

Fabrizio Maranini, consigliere del Partito Democratico del Municipio Centro Ovest, ha presentato un'interrogazione sulla situazione di degrado e incuria dello skate park e del parcheggio pubblico limitrofo sottostanti il bypass autostradale dell'ormai ex Viadotto Morandi, poco distante dalla Fiumara.

Il consigliere municipale chiede al presidente del Municipio Renato Falcidia chi sia il soggetto giuridico a doversi occupare della manutenzione e della pulizia dell'area, dato che la situazione è diventata davvero insostenibile.

«Grave stato d'incuria e degrado per un'opera ultimanta recentemente - ha scritto spiegato Maranini -. Diversi cittadini, genitori di ragazzi adolescenti che frequntano lo Skate Park posto sotto la Guido Rossa in zona Fiumara, riscontrano anche la presenza di cumuli di polvere nera, che impregna i vestiti dei ragazzi e probabilmente si deposita nelle loro vie respiratorie durante l'attività fisica. Tanti cittadini lamentano anche che la stessa area, nelle ore in cui non è frequentata dai ragazzi con lo skate, viene usata come latrina a cielo aperto, mentre il parcheggio pubblico viene utilizzato anche per scopi diversi dalla sosta dei veicoli»