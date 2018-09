Ruba quattro paia di scarpe, denunciata

Una 28enne è stata denunciata per tentato furto dai carabinieri. La donna di origini rom incensurata e senza fissa dimora, avrebbe asportato dagli scaffali quattro paia di scarpe per un valore di 110 euro in un negozio della Fiumara.

I militari hanno fermato anche un genovese di 54 anni, pregiudicato e senza fissa dimora, che è stato denunciato per un piccolo furto all'interno della Coop di largo delle Fucine.