Uci Fiumara: uscite di sicurezza invase dai rifiuti

Come di consueto la seduta di martedì 13 novembre 2018 del Consiglio comunale è iniziata con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata.

Stefano Giordano (M5S) ha chiesto chiarimenti in merito alle notizie allarmanti relative alla pubblica incolumità e agli aspetti igienico sanitari del centro Uci Fiumara, dove le uscite di sicurezza sono invase da rifiuti, anche ingombranti. Dagli stessi varchi entrano nel centro della Fiumara anche le derrate alimentari, con pericolo per la salute pubblica.

Per la giunta ha preso la parola l'assessore Matteo Campora: «La situazione che lei ha evidenziato non fa onore alla nostra città. Questa mattina l'assessore al Commercio Paola Bordilli ha incontrato la commissione di vigilanza, che ha effettuato un sopralluogo, e i Vigili del Fuoco per decidere le prescrizioni da inviare alla proprietà della Fiumara, affinché vengano ripristinate le condizioni di sicurezza e igienico sanitarie. Nei prossimi giorni l'assessorato al Commercio provvederà a comunicare ai consiglieri i provvedimenti presi, per quanto di competenza del Comune e i tempi concessi per l'attuazione degli stessi».