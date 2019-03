Rapina alla Fiumara, trentenne in manette

Nel pomeriggio di venerdì 1 marzo 2019 all'interno del punto vendita MediaWorld presso il centro commerciale Fiumara, un giovane, dopo essersi impossessato di una radio del valore commerciale di 90 euro, ha spintonato un commesso allo scopo di procurarsi la fuga, venendo bloccato in collaborazione con i carabinieri della stazione di Sampierdarena intervenuti.

L'uomo, identificato in un genovese di 30 anni, gravato di pregiudizi di polizia, è stato arrestato per rapina impropria. In mattinata è stato processato con rito direttissimo.