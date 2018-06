Tenta rapina alla Fiumara, arrestata

La polizia ha arrestato una 24enne genovese per rapina. L'episodio è avvenuto al centro commerciale Fiumara. La ragazza si è impossessata di 11 confezioni di crema per il viso, nascondendole all'interno di una borsa, per poi tentare di guadagnare velocemente l'uscita.

Gli addetti al servizio antitaccheggio hanno però visto le sue manovre e l'hanno intercettata, riuscendo a trattenerla fino all'arrivo della volante nonostante la donna li abbia insultati, graffiati sulle braccia e spintonati violentemente per cercare di guadagnarsi la libertà.

La 24enne genovese, con precedenti di polizia specifici, questa mattina è stata processata con rito direttissimo.