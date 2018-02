Arresto cardiaco alla Fiumara, neonato salvato dalla mamma grazie al 118

Il cuore di un neonato di un mese e mezzo si è fermato mentre si trovava con la sua mamma alla Fiumara, dentro il negozio Oviesse, nel primo pomeriggio di mercoledì 21 febbraio.

La donna, in preda al panico, è rimasta al telefono con il 118 e ha iniziato a praticargli il massaggio cardiaco. Insieme al cuore del piccolo si è fermato anche il centro commerciale, in attesa che il neonato riprendesse a respirare.

I primi ad arrivare sul posto sono stati due soccorritori del 118, in seguito è intervenuto anche un rianimatore pediatrico del Gaslini, libero dal turno, che si trovava nel centro commerciale.

Quando il cuore ha finalmente ripreso a battere, il piccolino è stato subito caricato in ambulanza e trasferito in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini, dove è ricoverato in prognosi riservata.

Fondamentale per la sua salvezza, oltre al coraggio della madre, è stato il pronto intervento dei soccorritori del 118 e la presenza di un defibrillatore, adatto ai neonati, a bordo dell'ambulanza.