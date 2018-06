Spaccia nei giardini della Fiumara, arrestato 30enne

Aveva scelto i giardini della Fiumara come base per lo spaccio, appostandosi per vendere droga, ma è stato notato dai carabinieri, che lo hanno arrestato.

È successo venerdì pomeriggio, protagonista un 30enne nato in Guinea, ufficialmente disoccupato e senza fissa dimora, che è stato sorpreso dai militari mentre cedeva una dosa a un giovane genovese in cambio di una banconota. I due sono stati fermati, e dalla perquisizione è emerso che il giovane aveva appena acquistato 7 grammi di marijuana in cambio di 20 euro.

Il pusher è stato arrestato e giudicato per direttissima in mattinata, il cliente segnalato alla Prefettura come assuntore.