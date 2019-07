Rubano in un negozio della Fiumara, uno finisce in manette

Nel pomeriggio di martedì 30 luglio 2019 due giovani si sono impossessati di numerosi capi di abbigliamento dal punto vendita Scarpe & Scarpe sito all'interno del centro commerciale Fiumara.

Dopo il furto, uno dei due si è allontanato prima dell'intervento della pattuglia della stazione carabinieri di Sampierdarena. L'altro è stato fermato, identificato in un ecuadoriano di 24 anni, gravato di pregiudizi di polizia, ed è stato arrestato per furto aggravato in concorso.