Ruba computer da duemila euro alla Fiumara, 24enne in manette

Due arresti alla Fiumara per furti all'interno del centro commerciale. Le due operazioni sono state messe a segno dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile, al termine di indagini.

Nel primo caso è finito in manette un 23enne di origini ecuadoriane, con precedenti, che aveva rubato dal punto vendita "Media World" un computer della Apple del valore di circa duemila euro, eludendo i sistemi di allarme.

Nel secondo caso, invece, è stato arrestato imn un negozio del centro commerciale un 24enne di origini marocchine senza fissa dimora e presente in maniera irregolare in Italia. Il giovane, dopo aver divelto le placche anti taccheggio, aveva tentato di impossessarsi di un profumo e di alcuni capi di abbigliamento del valore commerciale di circa 200 euro, nascondendoli sotto i propri vestiti. In entrambi i casi la refurtiva è stata recuperata e restituita.