Ruba alla Fiumara, in tasca eroina

Dopo essersi impossessato di vari capi di abbigliamento e di scarpe dai punti vendita Ovs e Scarpe & Scarpe presso il centro commerciale di Fiumara, è stato fermato dalla pattuglia della stazione carabinieri di Sampierdarena.

Il 20enne di origini ecuadoriane è stato trovato in possesso della merce asportata poco prima e per questo denunciato per furto aggravato.

Il giovane è stato anche trovato in possesso di una dose di eroina e sarà segnalato alla prefettura quale assuntore. Droga sequestrata. La refurtiva del valore di 70 euro è stata restituita.