Ruba cellulari per 1.900 euro, arrestato alla Fiumara

Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri per avere rubato dal punto vendita MediaWorld della Fiumara smartphone per un valore totale di circa 1.900 euro.

Il 34enne è stato notato venerdì pomeriggio dal personale del negozio, che lo ha notato aggirarsi tra gli scaffali e poi provare ad allontanarsi senza passare dalle casse. Sono dunque intervenuti gli addetti alla vigilanza, che lo hanno bloccato in attesa dell’arrivo dei carabinieri.

Una volta sul posto, i militari lo hanno perquisito trovandogli addosso i cellulari, e li hanno arrestato con l’accusa di furto aggravato. L’uomo era già stato fermato in passato per reati simili.

Ladre fermati anche all'Ipercoop

Sempre venerdì, in mattinata, i carabinieri di Sestri Ponente hanno invece denunciato per lo stesso reato altre due persone.

Si tratta di un 23enne e un 24enne, usciti dal punto vendita Ipercoop dll’Aquilone con merce non pagata per un valore di circa 160 euro. Anche in questo l’accusa è furto aggravato.