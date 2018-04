Shopping domenicale senza pagare, guadagna due denunce e un arresto

Una domenica di shopping, ma senza spendere un euro. Non è il titolo di un film, ma l'audace programma di un 22enne di origini marocchine che domenica 15 aprile è riuscito a farsi denunciare a piede libero due volte tra mattino e pomeriggio per alcuni furti alla Fiumara e poi arrestare in serata per essere stato nuovamente sorpreso a rubare, questa volta in un negozio di via Perani nel centro di Genova.

In centro

Il giovane è stato notato alle 19.15 da un addetto alla sicurezza di un negozio di abbigliamento. Era appena entrato nel camerino con numerosi vestiti quando il vigilante ha sentito il tipico rumore della rottura di plastica vedendolo poi uscire con una borsa a tracolla gonfia. Verificato che all'interno del camerino erano state abbandonate le placche antitaccheggio danneggiate, il vigilante lo ha fermato oltre la barriera delle casse dove l’uomo non aveva pagato nulla. Nella borsa aveva merce per un valore di 126 euro.

Doppia denuncia

I poliziotti delle Volanti dell’Upg e del commissariato Centro, intervenuti subito dopo, lo hanno accompagnato in Questura e qui hanno accertato che al mattino era già stato denunciato dai Carabinieri per un furto alla Fiumara e nel pomeriggio dai poliziotti del commissariato Cornigliano per due furti, sempre alla Fiumara, uno a danno dell’Oviesse e l’altro in un negozio di ottica.

L'arresto

Il 22enne, irregolare sul territorio nazionale e pregiudicato, è stato arrestato per tentato furto aggravato nella flagranza del reato ed è stato processato questa mattina con rito direttissimo.