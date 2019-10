Cane morde due volte una bimba, la vicenda finisce in consiglio comunale

Il consiglio comunale odierno è iniziato alle ore 14 con le interrogazioni a risposta immediata. Maria Tini (M5S) ha ricordato come ai primi di ottobre nell'area antistante il centro commerciale della Fiumara un cane di grossa taglia ha morso, per due volte, una bimba di sei anni, poi ricoverata in codide giallo al Gaslini. La consigliera ha chiesto alla Giunta come intende agire per far rispettare i regolamenti in modo che simili fatti non debbano più accadere.

La replica dell'assessore Stefano Garassino: «questo è un problema legato alla mancanza di civiltà ed educazione da parte di parecchi cittadini. Per quanto riguarda la sorveglianza da parte della Polizia Locale su questo tema, comunico che sono stati eseguiti 121 verbali per conduzione senza guinzaglio, 1 perché il cane non aveva la museruola in via preventiva, 8 perché conduceva un cane che provocava molestia alle persone, 3 per conduzione in locale o mezzo pubblico e 7 per aver lasciato liberi cani potenzialmente pericolosi. Concentreremo i controlli in quelle aree da dove provengono maggiori segnalazioni».

All'interrogazione ha risposto anche l'assessore Matteo Campora: «nel caso di specie l'Asl è intervenuta per controllare il cane in questione, come richiede la legge, per poi indicare la profilassi per il cane. Poiché al canile vi sono molti cani di grossa taglia, quali pitbull, rottweiler, abbiamo pensato di organizzare degli incontri per insegnare ai futuri adottanti come si conducono queste razze canine».