Furti alla Fiumara e al supermercato, denunciati

Un marocchino di 28 anni, irregolare e con pregiudizi di polizia, si è impossessato di vari capi di abbigliamento del valore di circa 70 euro, sottratti dai punti vendita Bershka e Oviesse dentro il centro commerciale Fiumara. Il giovane, fermato dalla pattuglia della stazione carabinieri di Sampierdarena e trovato con la refurtiva, è stato denunciato per furto aggravato.

Denunciato sempre per tentato furto e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere anche un 38enne genovese, operaio con pregiudizi di polizia, poiché oltre ad aver tentato di asportare generi alimentari dal supermercato Carrefour di via Nino Bixio, perquisito è stato trovato in possesso di un coltello, poi sequestrato.