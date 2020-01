Cronaca Sampierdarena / Via Fiumara

Incidente alla Fiumara, bimba sbatte la testa all'interno di un negozio

Per fortuna non si è trattato di un incidente grave. Il personale dell'ambulanza della Croce Oro intervenuta sul posto ha caricato a bordo la piccola e l'ha trasferita in codice giallo al Gaslini