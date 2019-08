Gira in macchina con gli amici, ma è ricercato

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 agosto 2019 una pattuglia della Polizia locale, impegnata in attività di controllo stradale in via Operai in zona Fiumara, ha intimato l'alt a un'autovettura con a bordo tre persone, risultate tutte prive di documenti. Uno dei tre, un ventiquattrenne albanese, è risultato avere a carico un provvedimento di cattura rilasciato dalla Procura di Milano per violazione delle norme sulla immigrazione.

I tre sono stati accompagnati per accertamenti e fotosegnalazione presso la questura, dove per il ventiquattrenne ricercato si è proceduto all'arresto e al successivo trasferimento nel carcere di Marassi, mentre per il conducente sono scattate le sanzioni previste dal codice della strada per circolazione di veicolo sprovvisto della prescritta revisione e guida con patente straniera non convertita.