Shopping alla Fiumara con carta rubata, arrestato

È di un arresto e due denunce il bilancio di un intervento dei carabinieri presso il centro commerciale Fiumara. Martedì 24 luglio due militari della stazione di Sampierdarena, liberi dal servizio e in abiti civili, hanno arrestato un 19enne libico in Italia senza fissa dimora, pregiudicato, in quanto veniva sorpreso a effettuare acquisti utilizzando una carta di credito della quale ne era stato denunciato lo smarrimento da una genovese.

Denunciati due algerini che si trovavano in compagnia dell'arrestato, rispettivamente di 19 e 18 anni, pregiudicati, poiché trovati in possesso di capi di abbigliamento acquistati poco prima con la carta rubata. Il giovane arrestato è stato ristretto nelle camere di sicurezza in attesa di rito direttissimo.