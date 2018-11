«Molestie dall'organizzatore del festival di musica indie», scoppia il caso a Genova

«Io non suono nei festival organizzati da gente che picchia le donne, le manda all'ospedale, le tiene segregate in casa per due giorni, gli spegne sigarette in faccia e le aggredisce per strada»: a parlare è Federico Fiumani, cantautore fiorentino e voce del gruppo new wave Diaframma, che con un post su Facebook ha fatto deflagrare nel panorama musicale indie genovese, e nazionale, un vero e proprio caso.

«La città è Genova, e il festival si svolge verso la fine di aprile - scrive l’artista - Io avrei dovuto suonarci il 25 aprile ma ho annullato la data, appena ho saputo da amici genovesi fidati che razza di s... è la persona in questione». Il riferimento (non esplicito, ma facilmente intuibile) è a una nota agenzia genovese che oltre a organizzare concerti, festival e spettacoli, si occupa anche di servizi editoriali attraverso una casa editrice che vi fa capo.

Al vertice un giovane imprenditore, anche lui genovese, che, stando a quanto denunciato da diverse ragazze (e non solo) che in queste ore stanno commentando il post di Fiumani, avrebbe in passato anche proposto e richiesto prestazioni sessuali in cambio della pubblicazione di scritti firmati da autrici emergenti: «In questi giorni la mia attività principale è scrivere a tutti i miei amici musicisti, agenzie di Booking, giornalisti, informandoli che c'è gente che, invece di stare in galera, organizza festival musicali. Se ci suonate sapendo che razza di m... è l'organizzatore, avrete tutto il mio disprezzo - prosegue infatti Fiumani - Dulcis in fundo, la m... ha anche una scalcagnatissima casa editrice dove, in cambio di un ... o almeno un p..., pubblica libri di giovani scrittrici in erba».

Sulla questione era già intervenuta pubblicamente, sempre via Facebook, una giovane scrittrice, che lo scorso luglio aveva pubblicato una serie di screenshot della conversazione avuta con il titolare dell’agenzia: «Ci sono due modi di chiudere un contratto - si legge nello screenshot condiviso sui social - lo firmiamo, o lo firmiamo e suggelliamo la nostra alleanza con un bel ...».

La conversazione, stando a quanto dichiarato dalla ragazza, risaliva ad agosto 2016: «Avevo 22 anni, in quel momento non sapevo esattamente come comportarmi, le cose che ci accadono nella vita spesso ci travolgono e non sappiamo come reagire - chiariva a luglio - Ero nuova dell’ambiente, non sapevo niente di case editrici, di come pubblicare un libro e nemmeno come funzionasse il mercato delle arti. Perché ho deciso di parlarne oggi? Non lo so, ci sono delle robe improvvise che ti fanno dire “ Mi sento pronta a parlarne».

Dopo la denuncia pubblica di Fiumani, il post è stato ripreso, condiviso e diffuso decine di volte, e alla testimonianza della giovane autrice si sono sommate quelle di altre persone che hanno confermato la condotta dell’ideatore del festival, mentre su Facebook si è diffuso l’invito a boicottare evento e casa editrice e sempre più persone hanno deciso di intervenire sull’argomento.

Tra loro anche Emiliano Colasanti, fondatore dell’etichetta indipendente 42Records, la stessa di Cosmo e Colapesce. Che ha confermato che i due artisti lo scorso anno hanno deciso di non suonare al festival proprio a causa dei racconti di presunte vittime della condotta dell’imprenditore: «Persone vicine a noi e che avevano avuto problemi, anche seri, con il tizio in questione, ci hanno raccontato le loro storie e ci hanno lasciati sgomenti - scrive Colasanti - Lorenzo ha deciso di non suonare e la stessa decisione era stata presa da Marco, che Lorenzo ha coinvolto fin da subito».

GenovaToday ha provato a contattare sia l'imprenditore sia la casa editrice per una replica a quanto è emerso, senza ricevere risposta.