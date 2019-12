«Sono l'idraulico, devo controllare una perdita» e fugge con denaro e gioielli

Si è finto idraulico del condominio, è riuscito a entrare in casa e al momento più opportuno si è intascato soldi e gioielli ed è scappato.

Vittima dell'ennesima truffa un'anziana donna residente in traversa alla Costa, sulle alture di Sestri Ponente. L'uomo si è presentato alla sua porta nel pomeriggio di venerdì, ha detto di essere stato inviato dall'amministratore di condominio a controllare una perdita, ha chiesto alla donna di aprire tutti i rubinetti di casa e di mettere "al sicuro" denaro e contanti.

La pensionata, in buona fede, ha riunito tutti i preziosi in un lenzuolo e li ha lasciati alla mercé del truffatore, che appena ha potuto lo ha afferrato ed è fuggito. Quando la donna si è accorta del raggiro era ormai troppo tardi: non le è rimasto altro da fare che avvisare la polizia, che ha avviato le indagini.