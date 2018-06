Incidente sul lavoro in Fincantieri, muore 43enne

Tragedia nel tardo pomeriggio nella Fincantieri di Sestri Ponente, dove un uomo di 43 anni ha perso la vita su una nave in costruzione su cui stava lavorando.

Stando alle prime informazioni, l’uomo si trovava su un’impalcatura per effettuare alcuni lavori di saldatura quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato per diversi metri: la caduta è stata fatale, e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo.

Il 43enne è dipendente di una ditta in appalto cui erano stati affidati alcuni lavori sulla nave in costruzione. L’azienda ha già diffuso una nota a commento di quanto accaduto: «Fincantieri partecipa con profondo cordoglio al dolore della famiglia, garantendole sin d’ora il pieno sostegno - recita la comunicazione -La società sta assicurando alle autorità competenti il massimo impegno per l’accertamento delle cause che hanno provocato l’incidente mortale».

«Dolore e cordoglio di tutta la Cisl Nazionale per l'operaio quarantenne morto stasera a Genova alla Fincantieri di Sestri Ponente. Giusta la mobilitazione proclamata dai sindacati di categoria. Non è possibile continuare ad assistere inerti a questo bollettino di guerra». Così Annamaria Furlan, segretaria nazionale della Cisl.

«Mentre la politica è lontana dai temi del lavoro e discute d'altro si continua a morire sul lavoro e la strage non si ferma e continua anche in aziende come Fincantieri di proprietà pubblica. In segno di lutto e di protesta domani i lavoratori del cantiere scenderanno in sciopero per 8 ore su tutti e tre i turni. Un'ora di sciopero sarà proclamata anche in tutte le altre aziende metalmeccaniche genovesi con modalità decise dalle singole Rsu», hanno fatto sapere Fim, Fiom e Uilm Genova.