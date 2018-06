Operaio morto in Fincantieri, indagato il fratello

Prosegue l'inchiesta sulla morte di Salvatore Lombardo, l'operaio di 43 anni che lo scorso ha perso la vita in un incidente nella Fincantieri di Sestri Ponente.

Il sostituto procuratore Stefano Puppo, incaricato dell'indagine, ha iscritto nel registro degli indagati il fratello della vittima, anche lui presente al momento dell'incidente e gestore, insieme con lo stesso Lombardo, della ditta cui Fincantieri aveva affidato in appalto i lavori sulla nave in costruzione nel bacino Fincantieri.

Il reato ipotizzato è quello di omicidio colposo: per il fratello di Lombardo, in quanto capo squadra, potrebbero profilarsi responsabilità alla luce del fatto che il 43enne non indossava l'imbragatura di sicurezza al momento dell'incidente.

Salvatore Lombardo, lo ricordiamo, è morto dopo essere caduto da un'impalcatura su cui stava lavorando, posizionata a un'altezza di 27 metri: stando alle testimonianze dei colleghi presenti al momento dell'incidente, si sarebbe sporto per prendere una bottiglia d'acqua precipitando nel vano che dovrebbe ospitare l'ascensore. Martedì verrà effettuata l'autopsia, che dovrebbe chiarire ulteriormente cosa sia accaduto esattamente.