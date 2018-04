La Finanza sequestra oltre 90mila gadget falsi della Juventus

Prosegue senza sosta l’attività di controllo al porto di Genova da parte della Guardia di Finanza di lungomare Canepa e dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’attività investigativa congiunta tra Guardia di Finanza e Dogane riguarda il contrasto alla contraffazione e usurpazione dei titoli di proprietà industriale. In particolare ieri, martedì 10 aprile, i militari delle Fiamme Gialle di Genova, in collaborazione con i funzionari del Servizio Antifrode dell’Ufficio delle Dogane, dopo un'approfondita attività d’indagine, hanno individuato una partita di circa 90mila gadget (souvenir, portachiavi, e altro) a bordo di una motonave proveniente dal Sud-Est asiatico. L'operazione è stata chiamata "Falsariga".

La merce era destinata a una nota azienda napoletana che si occupa di merchandise nel settore calcistico. Gli oggetti all’interno del container, controllato nel bacino portuale di Pra'-Voltri, riportava immagini chiaramente riconducibili alla Juventus, senza che però i produttori nè gli importatori ne possedessero alcun tipo di licenza.

L’usurpazione del diritto di proprietà industriale - accertata anche dallo stesso club campione d'Italia - ha portato alla denuncia a piede libero del rappresentante legale della società partenopea.

Le Fiamme Gialle e l’Agenzia delle Dogane stanno adesso indagando per controllare se in passato si fossero già veriifcati episodi simili, e per avere un quadro della portata del fenomeno nel suo complesso.