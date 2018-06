Fermato per aver danneggiato un semaforo, ferisce carabiniere

Nelle prime ore del mattino dell'8 giugno 2018 a Sampierdarena, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno tratto in arresto un nigeriano 24enne, con precedenti di polizia.

Quest'ultimo, dopo essere stato bloccato dai militari per aver danneggiato il semaforo all'incrocio di via Tavani, si è divincolato dalla presa di uno dei carabinieri, procurandogli lesioni. Subito è stato nuovamente fermato e quindi arrestato in attesa del giudizio direttissimo disposto dall'autorità giudiziaria.