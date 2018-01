Sampierdarena: giovane rapinato il primo dell'anno

Nella serata di ieri presso la stazione carabinieri di Sampierdarena, un 23enne di origini peruviane ha denunciato di aver subito una rapina.

Nella mattinata dell'1 gennaio, mentre transitava a piedi in via Fillak, il giovane è stato avvicinato da un individuo, che, dopo averlo aggredito, gli ha sottratto il telefono cellulare di ultima generazione, dileguandosi per le vie limitrofe.

La vittima è stata medicata presso l'ospedale San Martino e giudicata guaribile in 15 giorni dai traumi subiti.