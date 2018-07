Rescinde il contratto di affitto e si porta via i mobili della padrona di casa

Un uomo di 49 anni e origini ecuadoriane è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Isola del Cantone per aver rubato alla padrona di casa diversi mobili dopo aver rescisso il contratto di affitto.

L'uomo viveva in una casa in via Walter Fillak di proprietà di uan donna genovese dall'ottobre del 2016. Lo scorso mese di marzo ha deciso di rescindere il contratto, ma la padrona di casa una volta tornata nell'appartamento ha notato la mancanza di diversi complementi d'arredo e si è rivolta alle forze dell'ordine che, al termine di indagini, hanno denunciato il 49enne per appropriazione indebita.