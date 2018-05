Sampierdarena: 55 grammi di eroina in casa, arrestato

Ieri pomeriggio intorno alle 15.30 i poliziotti dell'ufficio prevenzione generale hanno arrestato un 51enne italiano, con numerosi precedenti specifici, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, in concorso con un genovese di 54 anni, che è stato denunciato per lo stesso reato.

Gli agenti, mentre transitavano in via Fillak, hanno notato il 54enne, noto consumatore di droga, mentre usciva da un portone diverso da quello in cui risiede abitualmente. Al passaggio della volante, l'uomo ha assunto subito un comportamento sospetto cercando di sottrarsi alla vista degli agenti, i quali invece l'hanno immediatamente fermato.

Le numerose banconote arrotolate nelle sue mani, quasi nel tentativo di nasconderle, hanno alimentato i sospetti dei poliziotti, i quali, approfondendo i controlli, hanno rinvenuto nelle sue tasche un mazzo di chiavi, che, come lo stesso ha riferito, aprivano la porta di un appartamento dello stabile da cui era appena uscito.

Gli agenti hanno pertanto proceduto al controllo dell'abitazione all'interno della quale era presente il 51enne, che, fin da subito, si è mostrato molto nervoso e poco collaborativo. In una stanza dell'immobile i poliziotti hanno trovato 27 involucri termosaldati contenenti eroina per un peso loro di circa 55 grammi e un bilancino elettronico di precisione.

Il 51enne è stato trasferito nel carcere di Marassi a disposizione dell'autorità giudiziaria.