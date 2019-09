"Violenza sessuale di gruppo", indagato il figlio di Beppe Grillo con tre amici

Il figlio 19enne di Beppe Grillo, Ciro, sarebbe indagato con tre amici per una presunta violenza sessuale di gruppo che sarebbe avvenuta nella villa del comico a Porto Cervo. A denunciare l'accaduto una modella di origini nordiche che i quattro ragazzi avevano conosciuto in una discoteca in Sardegna. La notizia è stata riportata dal quotidiano La Stampa in un articolo firmato da Tommaso Fregatti e Marco Grasso.

Secondo quanto riportato da La Stampa, sarebbe avvenuto "un rapporto sessuale di gruppo" fra la ragazza e quattro coetanei, che si erano incontrati nel locale. «Secondo ciò che racconta lei, modella di origini scandinave, vent'anni ancora da compiere, si sarebbe trattato di uno stupro, forse avvenuto al termine di una notte di eccessi alcolici - sottolinea ancora il quotidiano -. Nella versione dei quattro giovani - tutti figli di imprenditori, medici e professionisti della Genova bene - il rapporto è stato consenziente».

«I quattro - ancora secondo quanto si legge - sono stati interrogati per ore dal magistrato Laura Bassani, pubblico ministero della Procura di Tempio Pausania». Il quotidiano ha poi spiegato che sono stati acquisiti "tutti i cellulari" e "un video" la cui interpretazione "non è univoca": «Per la vittima - sostiene La Stampa - dimostrerebbe la violenza, per gli avvocati difensori il contrario, e cioè che la ragazza era consenziente».

«I giovani si sono difesi negando ogni addebito - osserva La Stampa -. E i legali hanno messo in luce alcune debolezze del racconto fornito dalla ragazza alle forze dell'ordine. Tre su tutte: il ritardo della denuncia, presentata dalla modella al suo ritorno a Milano, una decina di giorni dopo i fatti; la continuazione della vacanza per un'altra settimana e la pubblicazione di foto del viaggio sui social network, anche dopo che si sarebbe consumata la presunta violenza sessuale».