Venditori abusivi alla fiera di Santa Rita, abbandonano le rose all'arrivo dei vigili

Nel pomeriggio di mercoledì 22 maggio 2019, in occasione della a tradizionale fiera di Santa Rita, gli agenti dell'ottavo distretto di Polizia locale hanno effettuato un controllo contro la vendita abusiva di fiori.

Quando il personale in divisa si è presentato in via della Consolazione, dove si sviluppa la fiera, tutti i venditori abusivi si erano già dileguati, abbandonando la merce a terra o sùi banchetti improvvisati.

Sono stati quindi compiuti dagli agenti 21 sequestri, per un totale di 341 rose recise a stelo lungo.