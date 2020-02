San Fruttuoso, in 28mila per il tradizionale appuntamento con la Fiera di Sant'Agata

Il meteo - come spesso è accaduto nel corso degli anni - non è stato clemente, ma la Fiera di Sant’Agata per tantissimi genovesi è un “must”, e poco importa se il cielo minaccia pioggia. E così, domenica 2 febbraio sono state moltissime le persone - 28mila, secondo le stime del Comune, 3mila in più rispetto allo scorso anno - che si sono prese qualche ora per aggirarsi tra le bancarelle che hanno riempito le strade di San Fruttuoso, complice anche una temperatura decisamente più mite rispetto agli anni scorsi.

Oltre 600 gli operatori arrivati da tutta Italia per vendere le loro merci, dagli abiti all’oggettistica per la casa passando per piante, accessori e gastronomia. Un evento che ha comportato anche modifiche al traffico, con il divieto di transito e sosta nella maggior parte delle vie del quartiere e modifiche alle corse degli autobus.

Anche il governatore ligure, Giovanni Toti, ha approfittato dell’occasione per fare un tour tra le bancarelle, insieme con l'assessore comunale al Commercio, Paola Bordilli: «È una fiera molto sentita dai genovesi - ha detto Toti - una fiera bellissima e un'occasione per passare la domenica con famiglia: chi rispetta le tradizioni in qualche modo costruisce anche il futuro».