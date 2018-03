Fiera di San Giuseppe rinviata, Bordilli: «A presto la nuova data»

Niente Fiera di San Giuseppe a Bolzaneto, oggi, a causa del maltempo. Ma cittadini e Municipio non erano stati informati, e così questa mattina il risveglio per molti abitanti della Valpolcevera è stato amaro, senza le attesissime bancarelle che ogni anno vivacizzano la delegazione, e che quest'anno dovevano essere 250.

A breve la nuova data

L'unica comunicazione ufficiale in merito in mattinata è arrivata dall'assessore comunale al Commercio Paola Bordilli, che ha scritto sul suo profilo Facebook: «Non rinunciamo a una fiera importante per la delegazione di Bolzaneto e della Valpolcevera come San Giuseppe. A breve verrà comunicata la nuova data».

In seguito, nel pomeriggio, è arrivato un comunicato stampa ufficiale dal Comune: «Al più presto, di concerto con i commercianti – dichiara l’assessore al turismo, commercio e artigianato Paola Bordilli – stabiliremo la nuova data. La Fiera di San Giuseppe rappresenta una tradizione molto sentita da tutti i genovesi. È ovvio che l’amministrazione comunale non voglia assolutamente rinunciare a questo importante appuntamento per la Valpolcevera nonché per l'intera città ed il mondo del commercio».

La storia della Fiera di San Giuseppe

La sagra venne istituita nel 1878 e si svolgeva su tre giorni. A riprova delle tradizioni contadine sono ancora presenti rivenditori di animali da cortile, principalmente pulcini, polli, tacchini, conigli e suini. Sino agli anni ’60 era ancora forte la vendita degli animali da stalla e da soma.