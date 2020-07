Fiera di Genova, demolizione palazzina uffici al via per il Waterfront

Nel pomeriggio di martedì è partita la demolizione della palazzina uffici della Fiera di Genova, nuova tappa del processo di restyling delle aree che ospiteranno il nuovo Waterfront di Levante. I lavori di demolizione termineranno venerdì 17 giugno 2020.

L’inizio della demolizione è stato preceduto nei mesi scorsi dalla dismissione delle utenze, dallo strip-out (smontaggio selettivo) e dalla bonifica dei locali interni. L’edificio conteneva amianto e fibre artificiali vetrose. Questi materiali sono stati rimossi sulla base di un piano di lavoro concordato con la Asl. La demolizione sarà condotta mediante l’utilizzo di due macchinari: un escavatore con pinza idraulica e una piccola gru chiamata a sostenere un telo di polietilene che servirà a proteggere dalle proiezioni dei materiali.

Nel corso dei lavori, che vedono impegnati in tutto tre operatori, saranno impiegati anche dei cannoni con getto d’acqua nebulizzata per l’abbattimento delle polveri. I detriti frutto della demolizione saranno poi asportati e conferiti in discarica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Sono molto soddisfatto dato che con la demolizione della palazzina uffici della Fiera - spiega l’assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi - segniamo una nuova fondamentale tappa del nostro grande progetto di riqualificazione dell’area del Waterfront di Levante. Il cronoprogramma prevede a novembre l’avvio della demolizione dei padiglioni C e D (ex facoltà di Ingegneria) e contiamo di iniziare in autunno i lavori di riqualificazione del Palasport. Parliamo di una trasformazione urbana di oltre 200 milioni di euro. Credo che la città debba essere contenta del lavoro che stiamo facendo. L’obiettivo è di procedere alla totale riconversione dell’area entro il 2022, quando terminerà il nostro mandato».