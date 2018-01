Fiera di Sant'Agata, arrivano i banchi in corso Sardegna

Torna la Fiera di Sant'Agata con una novità: i banchi raggiungeranno corso Sardegna. Domenica 4 febbraio oltre 600 espositori di abbigliamento, articoli per la casa e dolciumi "invaderanno" il quartiere di San Fruttuoso ma seguendo le disposizioni di sicurezza decise dalla Prefettura.

Le vie interessate saranno: piazza Martinez, piazza Manzoni, piazza Giusti, piazza Terralba, via D’Albertis, via Toselli, via Casoni, via Paggi, via Torti (da piazza Terralba a piazza Martinez), via Pendola, via Novaro, via de Paoli, corso Galilei, via Giacometti.

Per la tradizionale festa saranno schierati circa un centinaio di agenti della Municipale, con polizia e carabinieri a sorvegliare la sicurezza. Il vertice in prefettura ha deciso il piano di "safety e security" e, come da disposizioni anti-terrorismo, diverse strade laterali verranno utilizzate come vie di fuga.

Il serpentone di banchi e banchetti sarà protetta da new jersey.